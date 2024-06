Rugby, ecco gli All Blacks per i Test match estivi

Scott Robertson ha annunciato la prima lista di giocatori che si prepareranno in vista della doppia sfida di luglio contro l’Inghilterra. Una rosa ampia per gli All Blacks, con cinque potenziali esordienti, ma anche con alcuni ritorni importanti e qualche assenza che fa rumore.

Tra le assenze, per infortunio, spiccano quelle dell’ex capitano Sam Cane, ma anche quelle di Will Jordan, Samisoni Taukei’aho e Cam Roigard. Tra i ritorni, invece, proprio a causa dell’infortunio di Roigard ecco TJ Perenara, mentre torna in nero anche Sevu Reece. Gli esordienti, invece, potrebbero essere George Bell, Pasilio Tosi, Wallace Sititi, Cortez Ratima e Billy Proctor.

NUOVA ZELANDA – convocati

Tallonatori: Asafo Aumua, Codie Taylor, George Bell

Piloni: Ethan De Groot, Tyrel Lomax, Fletcher Newell, Pasilio Tosi, Ofa Tu’ungafasi, Tamaiti Williams

Seconde linee: Scott Barrett, Tupou Vaa’i, Patrick Tuipulotu

Terze linee: Ethan Blackadder, Samipeni Finau, Luke Jacobson, Dalton Papali’i, Ardie Savea, Wallace Sititi

Mediani di mischia: Finlay Christie, TJ Perenara, Cortez Ratima

Mediani di apertura: Beauden Barrett, Damian McKenzie

Centri: Jordie Barrett, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Billy Proctor

Ali/estremi: Caleb Clarke, Emoni Narawa, Stephen Perofeta, Sevu Reece, Mark Tele’a