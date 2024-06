Roland Garros, Alexander Zverev si salva. Hurkacz e Dimitrov approdano agli ottavi di finale

Giornata decisamente lunga a Parigi per il terzo turno del Roland Garros. La pioggia ci ha messo ancora una volta lo zampino e non è un caso che la partita di chiusura del programma tra Novak Djokovic (n.1 del mondo) e Lorenzo Musetti si sia disputata in un orario molto inusuale. Un incontro concluso in piena notte in favore del serbo, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale.

Alexander Zverev (n.4 del ranking) si è salvato contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.25 ATP), imponendosi con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 4-6 7-6 (3). Sascha capace di rimontare da una condizione di 4-1 (doppio break) nel quinto parziale. Sul cammino del teutonico di sarà il danese Holger Rune (n.13 del mondo), che ha rispettato i pronostici prevalendo contro lo slovacco Jozef Kovalik (n.145 ATP) per 7-5 6-1 7-6 (2).

Successo per Daniil Medvedev (n.5 del mondo) contro il ceco Tomas Machac (n.34 del ranking) per 7-6 (4) 7-5 1-6 6-4. Sul cammino del russo ci sarà l’australiano Alex de Minaur (n.11 del mondo), uscito vittorioso contro il tedesco Jan-Lennard Struff sullo score di 4-6 6-4 6-3 6-3. Proseguono nel cammino in questo Slam anche Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov. Il polacco (n.8 del ranking) ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov (n.118 del ranking) per 6-3 7-6 (0) 4-6 6-1 e negli ottavi affronterà proprio il bulgaro (n.10 del mondo), a segno per 6-3 7-6 (4) 4-6 6-4 contro il belga Zizou Bergs (n.104 del ranking).

Missione compiuta anche per Casper Ruud e Taylor Fritz. Il norvegese (n.7 del ranking) ha piegato l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.29 del mondo) per 6-4 1-6 6-2 6-2 e se la vedrà negli ottavi con il californiano (n.12 del seeding), a segno in cinque set contro l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.100 del mondo) per 6-3 6-2 6-7 (4) 5-7 6-3. In conclusione, netta affermazione del canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 del ranking) contro l’americano Ben Shelton (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 in 1 ora e 52 minuti di partita. Sarà lui il prossimo avversario di Carlos Alcaraz negli ottavi.