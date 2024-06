Roland Garros, Alcaraz di slancio con Auger-Aliassime. Dimitrov per Sinner o Moutet

II Roland Garros sta per chiudere la sua prima settimana. Prime partite degli ottavi di finale in archivio, con Matteo Arnaldi che, dopo aver accarezzato l’idea di andare sopra due set a zero con Stefanos Tsitsipas, si è dovuto arrendere al ritorno del greco mentre Jannik Sinner è al momento in estrema difficoltà con Corentin Moutet.

Nella prima partita Carlos Alcaraz ha confermato il pronostico contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese arrivava baldanzoso alla sfida, ma dall’altra parte si è trovato di fronte una delle migliori versioni dell’iberico, che a parte l’aver perso il primo gioco al servizio, non ha mai tremato, arrivando così al prossimo match con Tsitsipas.

Il vincitore di Sinner-Moutet se la vedrà invece con Grigor Dimitrov. Partita divertente e appassionante con Hubert Hurkacz, a dispetto del successo in tre set del bulgaro, che raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in Francia alla quattordicesima partecipazione.

ROLAND GARROS 2024, I RISULTATI DEL 2 GIUGNO

S. Tsitsipas b. M. Arnaldi 3-6 7-6 6-2 6-2

C. Alcaraz b. D. Auger-Aliassime 6-3 6-3 6-1

G. Dimitrov b. H. Hurkacz 7-6 6-4 7-6