Roland Garros 2024: il giorno di Jasmine Paolini. Il sogno della prima finale e l’impresa da compiere

L’Italia intera sogna con Jasmine Paolini. Il grande giorno della tennista toscana è arrivato, con l’azzurra che si troverà ad affrontare la sua prima finale Slam della carriera. Un Roland Garros indimenticabile quello di Paolini, quarta italiana di sempre a raggiungere l’ultimo atto in quel di Parigi. Due settimane semplicemente fenomenali ed ora la partita da sogno contro l’avversaria più difficile da affrontare sulla terra rossa.

Dal sogno all’impresa, perchè servirà questa a Jasmine per avere la meglio della regina del Philippe Chatrier, la polacca Iga Swiatek, che va a caccia del quinto titolo Slam della carriera, il quarto al Roland Garros ed il terzo consecutivo per la numero uno del mondo.

Una finale che sembra avere un esito più che scontato, visto che Swiatek appare davvero imbattibile. Dopo essere arrivata ad un solo punto da una clamorosa eliminazione al secondo turno contro Naomi Osaka, la polacca ha totalmente svoltato e ha demolito ogni altra avversaria dall’altra parte della rete. Un dominio veramente schiacciante e proprio per questo motivo il compito di Paolini appare davvero quasi impossibile.

Eppure sono state due settimane finora eccezionali per una Paolini che si è spinta anche oltre ogni più rosea aspettativa, crescendo partita dopo partita. Le ultime due vittorie con Rybakina e Andreeva hanno mostrato due facce diverse della stessa giocatrice: quella che non molla mai e che lotta sempre ad ogni pallina e quella invece capace di dominare completamente un’avversaria, che l’aveva sconfitta poche settimane fa.

Chiaramente l’esito della finale dipenderà molto da come giocherà Swiatek. L’obiettivo di Paolini è di restare sempre in partita, cercando di portare la polacca nella lotta e di toglierle quelle certezze che la numero uno del mondo si è costruita con le ultime vittorie. Fondamentale per Jasmine sarà essere aggressiva fin dalla risposta, in particolare sulla seconda della polacca, il colpo che può mandare più in difficoltà la nativa di Varsavia.

Una finale che sicuramente Jasmine dovrà godersi dal primo all’ultimo secondo. Un momento magico da vivere con quel sorriso che non l’ha mai abbandonata lungo tutto il torneo, anche nei momenti più difficili. Paolini sicuramente darà tutto e ci proverà, sognando una delle più grandi imprese del tennis italiano.