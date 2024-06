Rinviato il ritorno di Mike Tyson. Cos’è successo al pugile, nuova data e monito a Paul: “Finirai al tappeto”

L’attesissimo ritorno di Mike Tyson sul ring è slittato a data da destinarsi. Una delle grandi icone della boxe avrebbe dovuto affrontare lo youtuber Jake Paul il prossimo 20 luglio ad Arlington (Texas, USA) in un evento di esibizione con annessa diretta streaming su Netflix e una faraonica borsa economica, ma lo statunitense è stato costretto a rinviare l’incontro. Alla base della ragione ci sono i problemi di ulcera che attanagliano il quasi 58enne, che un paio di giorni fa ha accusato nausea e vertigini mentre si trovava sull’aereo da Miami a Los Angeles, venendo soccorso al momento dell’atterraggio.

Gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato: “Durante il consulto di giovedì con i medici che si sono occupati del suo recente problema di ulcera, la raccomandazione è che Mike Tyson faccia un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi torni ad allenarsi completamente senza limitazioni“.

Mike Tyson si è espresso in questo modo: “Il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni ’90 e presto tornerò ad allenarmi regolarmente”. Lapidario il monito a Jake Paul: “Hai guadagnato un po’ di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l’ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell’anno“.

Al momento non è stata comunicata la nuova data dell’incontro, che verosimilmente si disputerà in autunno. Mike Tyson non combatte ufficialmente dall’11 giugno 2005, quando venne sconfitto da Kevin McBride. Il 28 novembre 2020, però, era salito sul ring dello Staples Center per incrociare Roy Jones Jr. in un incontro di esibizione che aveva smosso le fantasie degli appassionati della nobile arte.