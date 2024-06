Ranking WTA (24 giugno 2024): Jasmine Paolini stabile al n.7 del mondo, Cocciaretto scala la classifica

Non ci sono mutamenti significativi nella classifica mondiale del tennis femminile in questo nuovo aggiornamento del ranking WTA. La polacca Iga Swiatek prosegue nel suo dominio, forte dei suoi 11695 punti (109 settimane in totale), a precedere la statunitense Coco Gauff (8128 punti) e la bielorussa Aryna Sabalenka (7841 punti).

Jasmine Paolini non ha giocato quest’ultima settimana, per recuperare al meglio dalle fatiche del Roland Garros, e la ritroveremo nei prossimi giorni a Eastbourne per arrivare pronta all’erba di Wimbledon. La toscana è sempre n.7 del mondo e spera di rafforzare il suo status di top-10. Da registrare il successo nel WTA di Berlino della statunitense Jessica Pegula (n.5 del ranking), che ha accorciato le distanze sulla kazaka Elena Rybakina (n.4 WTA).

RANKING WTA TOP-10

1. Iga Swiatek 11695 punti

2. Coco Gauff 8128 punti

3. Aryna Sabalenka 7841 punti

4. Elena Rybakina 6026 punti

5. Jessica Pegula 5025 punti

6. Marketa Vondrousova 4463 punti

7. Jasmine Paolini 4068 punti

8. Qinwen Zhang 4055 punti

9. Maria Sakkari 3805 punti

10. Ons Jabeur 3801 punti

In casa Italia, detto di Paolini, la semifinale nel WTA di Birmingham ha permesso a Elisabetta Cocciaretto di guadagnare posizioni (n.41). Lo stesso dicasi per Lucia Bronzetti (n.64) e Sara Errani (n.84), in semifinale anche lei nel WTA125 di Gaiba. La quinta giocatrice in top-100 è come sempre Martina Trevisan (n.89).

TOP-10 AZZURRE

7. Jasmine Paolini 4068 punti

41. Elisabetta Cocciaretto 1328 punti

64. Lucia Bronzetti 983 punti

84. Sara Errani 825 punti

89. Martina Trevisan 793 punti

150. Lucrezia Stefanini 506 punti

273. Nuria Brancaccio 261 punti

294. Giorgia Pedone 230 punti

298. Camilla Rosatello 227 punti

306. Dalila Spiteri 217 punti