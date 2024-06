Rally, dal 2025 il Mondiale sbarca in Arabia Saudita: accordo decennale

Il Mondiale di Rally torna in Medio Oriente. La WRC ha ufficializzato ieri l’accordo con il principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, presidente della Saudi Automobile and Motorcycle Federation e della Saudi Motorsport Company, per un appuntamento in Arabia Saudita dal 2025.

Per il regno arabo sarà la prima volta dei rally, dopo che nel corso del tempo hanno ospitato Formula 1, Formula E, Extreme E e Dakar. Fino al 2011 la WRC arrivava in Giordania, in calendario nel 2008, nel 2010 e nel 2011, vedendo le vittorie rispettive di Mikko Hirvonen, Sebastien Loeb e Sebastien Ogier.

“Questo rally completerà la nostra lista – afferma l’esponente dei promotori WRC Simon Larkin – abbiamo riportato in calendario il Safari, l’Acropoli, siamo tornati in Giappone e torneremo in Medio Oriente. Abbiamo anche l’obiettivo di sbarcare negli Stati Uniti“.

Un accordo che era subodorato da tempo, ma che è stato ufficializzato soltanto ieri sera. Le parti dovrebbero aver firmato un accordo durevole per i prossimi dieci anni.