Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la finale al Roland Garros. E se avesse vinto…

Jasmine Paolini ha perso la finale del Roland Garros 2024, il secondo Slam della stagione andato in scena sulla terra rossa di Parigi. La tennista italiana non è riuscita nell’impresa di tenere testa alla formidabile polacca Iga Swiatek, che si è imposta nitidamente in due set dopo soltanto un’ora e otto minuti di gioco. La toscana ci ha provato in apertura riuscendo a piazzare un break, ma poi l’atto conclusivo si è giocato a senso unico in favore della numero 1 del mondo.

Applausi a scena aperta a Jasmine Paolini per il cammino compiuto nella capitale francese e per essere riuscita a qualificarsi per un atto conclusivo dello Slam per la prima volta in carriera, con l’auspicio che possa riprovarci in un prossimo futuro. La 28enne ha dimostrato di essere entrata in una nuova dimensione e la sua stagione si sta rivelando memorabile, come testimonia anche il trionfo ottenuto qualche mese fa al WTA 1000 di Dubai e la risalita fino al settimo posto nel ranking mondiale.

La cavalcata a Parigi ha indubbiamente un enorme peso dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la finale al Roland Garros? Il montepremi è davvero sontuoso visto che stiamo parlando di 1,2 milioni di euro. Assegno davvero ricco per la nostra portacolori, che potrà consolarsi dopo la sconfitta odierna. E se avesse vinto il torneo? Il bonifico sarebbe stato di 2,4 milioni di euro, cifra di cui beneficerà Iga Swiatek.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JASMINE PAOLINI AL ROLAND GARROS 2024?

1,2 milioni di euro con la finale. Se avesse vinto il torneo avrebbe guadagnato 2,4 milioni di euro.