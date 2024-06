Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: spagnolo fuori al Queen’s

Jannik Sinner sorride, Carlos Alcaraz piange. Il tennista italiano ha sconfitto l’ungherese Fabian Maroszan e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle, lo spagnolo ha perso invece contro il britannico Jack Draper ed è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra. L’altoatesino prosegue la propria avventura sull’erba tedesca e domani tornerà in campo per fronteggiare il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre l’iberico non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sull’erba inglese.

L’esito delle due partite odierne ha grandi ripercussioni sul ranking ATP. Jannik Sinner racimola dieci punti in più rispetto all’inizio della settimana e si conferma saldamente al primo posto con 9.490 punti all’attico, mentre Carlos Alcaraz perde ben 450 punti rispetto a dodici mesi fa e subisce il sorpasso del serbo Novak Djokovic (8.360) scivolando al terzo posto nella classifica internazionale con 8.130 punti.

Jannik Sinner svetta dunque con 1.130 lunghezze di margine su Djokovic e 1.360 su Alcaraz, ma l’azzurro guadagnerà ulteriore terreno se dovesse farsi strada in Germania. Con l’eventuale qualificazione in semifinale si isserebbe a quota 9.590 punti e dunque avrebbe 1.230 lunghezze su Djokovic e 1.460 su Alcaraz; con l’ipotetico approdo in finale andrebbe a quota 9.720 e dunque avrebbe 1.360 punti su Djokovic e 1.590 su Alcaraz; alzando al cielo il trofeo si isserebbe a 9.890 punti e così avrebbe un vantaggio di 1.530 su Djokovic e 1.760 su Alcaraz.

VANTAGGIO DI SINNER SU ALCARAZ E DJOKOVIC NEL RANKING ATP

Con i quarti di finale ad Halle

1. Sinner 9.490

2. Djokovic 8.360, ritardo di 1.130 punti

3. Alcaraz 8.130, ritardo di 1.360 punti

Con la semifinale ad Halle

1. Sinner 9.590

2. Djokovic 8.360, ritardo di 1.230 punti

3. Alcaraz 8.130, ritardo di 1.460 punti

Con la finale ad Halle

1. Sinner 9.720

2. Djokovic 8.360, ritardo di 1.360 punti

3. Alcaraz 8.130, ritardo di 1.590 punti

Con la vittoria ad Halle

1. Sinner 9.890

2. Djokovic 8.360, ritardo di 1.530 punti

3. Alcaraz 8.130, ritardo di 1.760 punti