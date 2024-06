L’Italia vuole essere grande protagonista nella 4×100 maschile degli Europei 2024 di atletica leggera e punta a conquistare una medaglia pesante di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Dopo la spettacolare doppietta confezionata da Marcell Jacobs e Chituru Ali sui 100 metri, i ragazzi del DT Antonio La Torre e del responsabile della velocità Filippo Di Mulo andranno a caccia del grande colpaccio nella staffetta, presentandosi da Campioni Olimpici.

L’appuntamento è per per martedì 11 giugno (ore 12.00) con le batterie, con l’intento di qualificarsi per la finale in programma mercoledì 12 giugno alle ore 22.50 (sarà la gara che chiuderà la rassegna continentale). Permangono dei dubbi sul quartetto che vedremo in azione. Quello che sembra ormai assodato è che non vedremo Chituru Ali, escluso dalla formazione già prima dell’inizio di questo evento perché non si è potuto allenare con gli altri ragazzi nel corso della stagione provando i cambi.

I pilastri a questo punto sicuri sono Marcell Jacobs in seconda frazione e Filippo Tortu in chiusura (eccellente ieri sera nella semifinale dei 200 metri), Roberto Rigali e Matteo Melluzzo sono pimpanti (soprattutto il siciliano, 10.12 non ufficiale nella semifinale “cancellata”), Lorenzo Patta è una garanzia ma sono da valutare le sue condizioni dopo l’acciacco accusato a Savona. L’altro opzione sarebbe Lorenzo Simonelli, fresco di un trionfo sui 110 ostacoli con un 13.05 sensazionale.

QUANDO LA STAFFETTA 4X100 AGLI EUROPEI?

Martedì 11 giugno, ore 12.00: batterie

Mercoledì 11 giugno, ore 22.50: finale

PROGRAMMA STAFFETTA 4X100 AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.