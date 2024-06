Quando il sorteggio a Wimbledon 2024: data, programma, orario

Il sorteggio di Wimbledon 2024 avrà luogo venerdì 28 giugno alle ore 11.00 italiane: per l’ora di pranzo conosceremo i tabelloni del terzo Slam della stagione tennistica, che andrà in scena sull’erba britannica dal 1° al 14 luglio. Sta per iniziare una nuova edizione di quello che è a tutti gli effetti uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo, nel mitico The All England Lawn Tennis Club sito a Londra. Si preannunciano due settimane di fuoco, con tutti i fuoriclasse del circuito pronti a fronteggiarsi per la conquista dell’ambito trofeo.

Jannik Sinner si presenta all’evento da numero 1 del mondo e forte del successo ottenuto nell’ATP 500 di Halle, sua prima affermazione in carriera sull’erba. Il fuoriclasse altoatesino insegue il secondo Slam della carriera dopo essersi imposto agli Australian Open, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Da capire se il serbo Novak Djokovic sarà della partita oppure se dovrà ancora restare fermo per problemi fisici.

Jannik Sinner resterà in testa al ranking ATP anche al termine di questo evento, se dovesse raggiungere la finale sfonderebbe anche l’iconico muro dei 10.000 punti in classifica. L’azzurro ha anche l’occasione per distanziare ulteriormente Alcaraz e Djokovic, che dodici mesi fa si fronteggiarono in finale. Tra gli altri pretendenti anche il tedesco Alexander Zverev e il polacco Hubert Hurkacz, mentre Matteo Berrettini sogna di risorgere dopo la finale raggiunta tre anni fa.

QUANDO IL SORTEGGIO DI WIMBLEDON 2024

Venerdì 28 giugno, ore 11.00.