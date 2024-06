Quando giocano gli italiani a Wimbledon: il programma dei nove azzurri del lunedì da Sinner a Paolini

Andiamo a riepilogare gli impegni dei giocatori italiani in quello che sarà un lunedì davvero pieno a Wimbledon con l’edizione 2024 al via proprio nel primo giorno di luglio. Nove, infatti, gli azzurri che si divideranno la scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club.

Ha sorpreso molti vedere Jannik Sinner programmato sul Campo 1, e non sul Centre Court, ma le logiche di ciò sono numerose, comprensibili e si rifanno a una questione: che vincitori Slam o numeri 1 al mondo, al Roland Garros o a Wimbledon, vadano occasionalmente a giocare sul secondo maggior campo è fatto ordinario. Per tutti, nella storia. Debutto anche per Jasmine Paolini: la finalista del Roland Garros sfiderà la spagnola Sara Sorribes Tormo. Ad aprire la giornata italiana saranno Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, a chiuderla il trio Bellucci-Errani-Sonego.

Di seguito il programma degli italiani domani a Wimbledon. Sarà possibile seguire i match attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e quelli con la numerazione da 252 a 257. Le esatte scelte di programmazione di Sky Sport verranno comunicate a ridosso degli incontri. L’ordine che segue non è legato all’ordine dei campi, ma a quello temporale nel quale saranno impegnati i nostri giocatori. OA Sport offrirà una serie di Dirette Live testuali per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI A WIMBLEDON 2024 NELLA PRIMA GIORNATA

Lunedì 1° luglio

Arnaldi (ITA)-Tiafoe (USA) [29] – 1° turno uomini – 1° match (ore 12:00) sul Court 15

Fognini (ITA)-Koepfer (GER) – 1° turno uomini – 1° match (ore 12:00) sul Court 16

Paolini (ITA) [7]-Sorribes Tormo (ESP) – 1° turno donne – 2° match sul No. 3 Court

Berrettini (ITA)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini – 2° match sul Court 12

Trevisan (ITA)-Keys (USA) [12] – 1° turno donne – 3° match sul No. 3 Court

Sinner (ITA) [1]-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini – 3° match sul No.1 Court (che apre alle ore 14:00)

Bellucci (ITA) [Q]-Shelton (USA) [14] – 1° turno uomini – 4° match sul Court 18

Errani (ITA)-Noskova (CZE) [26] – 1° turno donne – 4° match sul Court 4

Sonego (ITA)-Navone (ARG) [31] – 1° turno uomini – 4° match sul Court 5

PROGRAMMA ITALIANI A WIMBLEDON 2024 NELLA PRIMA GIORNATA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport da 252 a 257

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport