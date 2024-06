Quando gioca l’Italia di volley femminile questa settimana: orari Nations League, guida tv con Canada, Corea, USA e Serbia

Siamo arrivati al momento decisivo, con l’Italia che è alle porte dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre del CT Julio Velasco saranno di scesa in Giappone, a Fukuoka, per la terza settimana dell’importantissima manifestazione internazionale itinerante.

L’Italia è terza in classifica dopo le prime due trasferte alle spalle di Polonia e Brasile, le uniche due compagini che sono riuscite a sconfiggere le azzurre. E’ ad un passo l’aritmetica per archiviare un risultato tra le prime otto, che significherebbe staccare il biglietto per la fase finale del prestigioso torneo itinerante. Ma forse cosa più importante è praticamente certa la qualificazione alle Olimpiadi, che diventerà ufficiale alla conclusione della prima fase della Nations League.

Debutto delle azzurre a Fukuoka che arriverà martedì alle 12.00 contro il Canada, poi ci saranno due giorni di riposo prima di un fine settimana di fuoco. Si tornerà in campo infatti venerdì 14 contro la Corea sempre ad orario di pranzo (12.30), per due partite assolutamente da vincere per mettere in cassaforte i due obiettivi. Poi arrivano le super sfide, sabato 15 alle 8.30 contro gli USA, che prima dell’ultima settimana sono ottave a -6 dall’Italia, e domenica 16 alle 8.00 contro la Serbia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della terza settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ULTIMA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 11 giugno

Ore 12.20 Italia vs Canada (Fukuoka, Giappone)

Venerdì 14 giugno

Ore 12.30 Italia vs Corea del Sud (Fukuoka, Giappone)

Sabato 15 giugno

Ore 08.30 Italia vs USA (Fukuoka, Giappone)

Domenica 16 giugno

Ore 08.00 Italia vs Serbia (Fukuoka, Giappone)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati; altre possibili reti da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.