Quando gareggia Mattia Furlani agli Europei di Roma: date esatte qualificazioni e finale, orari, programma, tv

Mattia Furlani ha tutte le carte in regola per essere un grande protagonista agli Europei 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il giovane talento laziale, capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor, vuole continuare a brillare e punta a illuminare la capitale lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 19enne, in stagione capace di un superbo balzo da 8.36 metri (record del mondo juniores), può fare saltare il banco.

La nostra stella del salto in lungo, che in inverno ha lottato alla pari con il fuoriclasse Miltiadis Tentoglou per la conquista del titolo iridato in sala, sarà sostenuto dal pubblico dell’Olimpico e ha nelle gambe una gran misura con cui togliersi delle soddisfazioni molto importanti. La stoccata di Savona ha fatto sognare tutti gli appassionati, ora si cerca una nuova magia in un grande evento internazionale per poi lanciare la volata verso i Giochi.

Mattia Furlani scenderà in pedana nella giornata di venerdì 7 giugno (ore 12.55) per prendere parte alle qualificazioni. I migliori dodici atleti staccheranno il biglietto per la finale, che andrà in scena sabato 8 giugno a partire dalle ore 20.06. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Mattia Furlani agli Europei di Roma. Prevista la diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), RaiSportHD e Rai 2 (per la finale a partire dalle ore 21.00); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MATTIA FURLANI AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno, ore 12.55: qualificazioni – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno

Sabato 8 giugno, ore 20.06: eventuale finale – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2, Sky Sport Uno

PROGRAMMA MATTIA FURLANI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le qualificazioni e per la finale fino alle ore 21.00, a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.