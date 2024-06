Quando gareggia Antonella Palmisano agli Europei di Roma: data esatta 20 km di marcia, orari, programma, tv

Domani, venerdì 7 giugno, si terrà a Roma la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera. Il primo titolo che verrà assegnato nella rassegna continentale è quello della 20 km femminile di marcia, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista anche in ottica medaglia d’oro grazie ad Antonella Palmisano.

La fuoriclasse pugliese, campionessa olimpica in carica della specialità, vuole migliorare il bronzo europeo di Berlino 2018 e punta sicuramente alla vittoria in assenza della quotata Maria Perez. Spagna che schiera comunque un terzetto di alto profilo composto da Laura Garcia-Caro, Cristina Montesinos e Raquel Gonzalez, ma puntano in alto anche la francese Clemence Beretta e le azzurre Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Antonella Palmisano agli Europei di Roma. La 20 km di marcia femminile sarà disponibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA ANTONELLA PALMISANO AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno, ore 18.35: 20 km marcia femminile – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ANTONELLA PALMISANO AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.