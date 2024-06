Perché si è ritirato Bublik contro Musetti: il punteggio prima dell’interruzione

Lorenzo Musetti ha superato il turno ai quarti dell’ATP 250 di Stoccarda 2024, raggiungendo così Matteo Berrettini in semifinale per un derby azzurro che metterà in palio un posto nell’ultimo atto del torneo tedesco sull’erba. Il toscano ha usufruito del ritiro del suo avversario Alexander Bublik nelle battute iniziali del terzo e decisivo set.

Un epilogo assolutamente inatteso e imprevedibile, perché il kazako non aveva evidenziato in precedenza delle problematiche fisiche degne di nota. Di fatto il numero 17 al mondo ha alzato bandiera bianca senza grande preavviso, stringendo la mano all’azzurro durante il cambio campo dopo aver ceduto il servizio nel primo game del terzo set.

Bublik non aveva mai chiesto un medical timeout o l’intervento del fisioterapista nelle normali pause per il cambio campo, anche se in effetti nel corso del secondo set aveva cominciato a muoversi peggio (evidentemente per un problema fisico), decidendo di abbreviare in ogni modo gli scambi con delle soluzioni talvolta scellerate ma non del tutto inedite nelle sue partite (senza infortuni). Il match si è interrotto dunque con il successo di Musetti per il ritiro di Bublik sul punteggio di 4-6 6-1 1-0.