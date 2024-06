Perché la Ferrari é stata multata nel GP del Canada: l’infrazione di Leclerc e quanto dovrà pagare

La prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha visto la Ferrari vivere un momento particolare. Un errore che poteva costare a caro prezzo in un venerdì complicato già di suo. Cos’è accaduto nello specifico? Bisogna tornare alle fasi iniziali della seconda sessione di prove libere.

La FP1, che era stata funestata dalla pioggia, aveva comunque visto i migliori tempi messi a segno con le gomme slick, dopo tanti minuti con gomme intermedie o full wet. Nella seconda sessione si sperava in una situazione più lineare ma, proprio in concomitanza con il via del turno, è ricomparsa la pioggia, anche se in maniera leggera.

Proprio per questo motivo tutti i piloti che erano già pronti da diversi minuti in fondo alla pit-lane, sono scesi in pista con le gomme slick. Charles Leclerc, invece, essendo rimasto ai box, ha preferito entrare in azione direttamente con le gomme intermedie. Ma, ed è un grosso “ma”, qui cambia tutto. Questo ha portato la FIA a prendere provvedimenti, in quanto il monegasco ha violato l’articolo 30.5 l) del regolamento sportivo della federazione internazionale perché la sessione non era stata dichiarata bagnata e, di conseguenza, non poteva scendere in pista con le gomme da bagnato.

Sia ben chiaro, il vincitore del Gran Premio di Monaco, ha completato un solo giro ed è tornata subito ai box, ma ha fatto in tempo a ricevere una penalizzazione. Dopo aver ascoltato le spiegazioni di team e Leclerc, la FIA ha imposto alla scuderia di Maranello una multa di 5.000 euro. Tutto sommato una sorta di “buffetto” che poteva essere amplificato se il monegasco non fosse rientrato subito ai box.