Perché Chituru Ali non corre in staffetta? Di Mulo spiega la scelta e rilancia: “Vincere Europei e Olimpiadi”

Cresce l’attesa per la 4×100 agli Europei 2024 di atletica leggera, gara a cui l’Italia si presenterà con i favori del pronostico di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. La doppietta firmata nei 100 metri da Marcell Jacobs e Chituru Ali ha scaldato il cuore degli appassionati, che ora vogliono sognare anche con la staffetta dopo l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento agli ultimi Mondiali. L’appuntamento con le batterie è per le ore 12.00 di martedì 11 giugno, ma non è ancora stata svelata la formazione che calcherà la pista nella capitale.

Un fatto è però assodato: Chituru Ali non sarà della partita. Il nome del velocista comasco, argento nella gara individuale, non figurava nelle liste dei convocati in questa specialità ed era assente nella start-list di European Athletics. La sua assenza è stata confermata da Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità, nel corso della conferenza stampa della vigilia e ha spiegato anche la motivazione di questa decisione: “Per gli Europei è stata presa una scelta di comune accordo con l’atleta e con il tecnico, ma le porte sono sempre aperte e Parigi è un altro capitolo“.

D’altronde a Parigi non ci si potrà privare di uno sprinter capace di correre in 10.05 e con ampissimi margini di miglioramento. Anche perché Di Mulo mantiene alta l’asticella: “Gli obiettivi sono vincere gli Europei e bissare l’oro ai Giochi Olimpici, non ci nascondiamo. Stiamo lavorando nell’ottica dei due turni con l’ipotesi di utilizzare composizioni di quartetto diverse sia tra le donne sia tra gli uomini“. Si andrà dunque nella capitale francese per provare a primeggiare ancora una volta dopo l’apoteosi di Tokyo, passando per il sigillo continentale in casa.

Ci sarà verosimilmente un quartetto per la batteria e un altro per l’atto conclusivo: “Il primo obiettivo è andare in finale: non rischieremo l’inverosimile in batteria. Se non fossimo stati a Roma avremmo fatto anche dei ‘test’, ma con un Europeo in casa è un’altra cosa. Tortu e Desalu in finale dei 200 metri? La loro partecipazione è un discorso di buonsenso: vedremo come stanno dopo la finale e nella mattinata di domani. Marcell Jacobs è un titolare imprescindibile se è a disposizione“.