Perché Caterina Bosetti non ha giocato contro gli USA? Cos’è successo all’azzurra: le condizioni fisiche

Caterina Bosetti non ha giocato contro gli USA nella sfida odierna vinta dall’Italia nella Nations League di volley femminile. La schiacciatrice non è scesa in campo a Fukuoka (Giappone) e non ha potuto contribuire al successo delle azzurre per 3-1, venendo sostituita da Alice Degradi. Non si tratta di una scelta tecnica operata dal CT Julio Velasco, ma di una conseguenza delle non perfette condizioni fisiche dell’attaccante lombarda.

Caterina Bosetti è stata tenuta a riposo per un leggero affaticamento al polpaccio, come viene riportato dalle note federali rilasciate al termine del confronto con le americane. Si tratterebbe dunque di uno stop precauzionale e non dovrebbe essere nulla di grave, come aveva tranquillizzato il CT Julio Velasco dopo la vittoria di ieri contro la Corea del Sud (l’attaccante non aveva giocato per turnover, rimanendo fuori dal campo al pari di Paola Egonu, Anna Danesi e Marina Lubian).

L’Italia ha avuto la meglio sulle Campionesse Olimpiche ed è salita provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 9 vittorie ottenute in undici partite disputate. La nostra Nazionale si è già qualificata alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, oltre ad essersi garantita il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre torneranno in campo domani per sfidare la Serbia nell’ultima partita della fase preliminare, per poi trasfersi a Bangkok (Thailandia) per la fase a eliminazione diretta.