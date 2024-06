Paolini-Swiatek, orario finale Roland Garros 2024: programma, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà la polacca Iga Swiatek nella finale del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. La tennista italiana è riuscita a qualificarsi per l’atto conclusivo di un torneo di questo calibro per la prima volta in carriera e non vuole smettere di sognare: la 28enne toscana partirà ampiamente sfavorita nei pronostici della vigilia, ma ha tutte le carte in regola per provare a impensierire la formidabile numero 1 del mondo.

Jasmine Paolini sta letteralmente volando sulle nuvole nelle ultime due settimane ed è entrata in una nuova dimensione, come dimostrano i successi ottenuti contro la kazaka Elena Rybakina (numero 4 del mondo) e la giovane talentuosa russa Mirra Andreeva. La 28enne toscana si è issata al settimo posto nel ranking WTA e diventerebbe la quinta donna del circuito se dovesse alzare al cielo il trofeo nella capitale francese.

L’appuntamento è per sabato 8 giugno (alle ore 15.00) sul Court Philippe-Chatrier, il campo centrale che gode anche del tetto (dunque non ci saranno ritardi anche in caso di pioggia). Un’italiana torna a giocare una finale Slam a distanza di nove anni dall’ultima volta (il derby tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci agli US Open), ci sarà un’azzurra nell’atto conclusivo del Roland Garros per la quarta volta nella storia (Francesca Schiavone vinse nel 2010 e perse nel 2011, Sara Errani venne sconfitta nel 2012).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Swiatek, finale del Roland Garros 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SWIATEK, FINALE ROLAND GARROS 2024

Sabato 8 giugno

Ore 15.00 Finale singolare femminile Roland Garros 2024: Jasmine Paolini vs Iga Swiatek – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA PAOLINI-SWIATEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.