Paolini-Sorribes Tormo, definito l’orario a Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Lunedì 1° luglio Jasmine Paolini inizierà il suo percorso a Wimbledon. Nel celebre Slam sull’erba di Londra, la toscana (n.7 del ranking) cercherà di dar seguito ai miglioramenti che si sono evidenziati nel corso di questo 2024, affrontando la spagnola Sara Sorribes Tormo nel secondo match previsto sul campo-3.

Paolini arriva all’appuntamento con buone certezze. Dopo aver raggiunto la sua prima Finale in un Major a Parigi, l’azzurra si è cimentata nel WTA500 di Eastbourne (Gran Bretagna), per prepararsi al meglio su questa superficie. Un torneo selettivo nel quale Jasmine ha dato prova di aver acquisito un livello molto alto, che le consente di giocare bene anche sull’erba.

La semifinale raggiunta nell’evento citato è una bella base di partenza. La nostra portacolori si troverà a fronteggiare una tennista che esprimere il proprio meglio sulla terra e fa della solidità il suo punto di forza. Non si sono mai incontrate sull’erba e i due precedenti risalgono sempre a match sul rosso, con vittoria di Paolini l’anno scorso a Palermo e successo dell’iberica quest’anno a Brescia.

La partita tra Jasmine Paolini e Sara Sorribes Tormo, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-3 (seconda sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-SORRIBES TORMO WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

NO.3 COURT – 12:00 italiane

1. Alex Bolt (AUS) v Casper Ruud (NOR) [8]

2. Jasmine Paolini (ITA) [7] v Sara Sorribes Tormo (ESP)

3. Martina Trevisan (ITA) v Madison Keys (USA) [12]

4. Tommy Paul (USA) [12] v Pedro Martinez (ESP)

PROGRAMMA PAOLINI-SORRIBES TORMO WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport