Paolini-Rybakina oggi in tv, orario Roland Garros 2024: programma e streaming

Jasmine Paolini prova ad arrivare là dove pochissime italiane nella storia sono giunte: in semifinale al Roland Garros. La scia è quella di Anneliese (Annalisa) Ullstein Bossi-Bellani, Francesca Schiavone, Sara Errani e Martina Trevisan. Ma qui, dall’altra parte della rete, c’è Elena Rybakina.

Con la kazaka, ad ogni modo, la toscana ha già duellato più volte. La più recente di queste sfide, a Stoccarda, ha mostrato come la numero 1 azzurra possa riuscire, sul rosso, a reggere il ritmo della numero 4 del mondo (finì 6-3 5-7 6-3 ai quarti). 1-2 il conto dei precedenti, con quell’1 rappresentato dal ritiro di Rybakina agli ottavi di Cincinnati lo scorso anno e non contando, ovviamente, il forfait di Dubai. Bersaglio grosso in vista per Paolini, che può arrivare in top ten con la vittoria. Il tutto a 14 anni esatti da quando proprio Francesca Schiavone fece la storia.

Il quarto di finale tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si giocherà oggi alle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-RYBAKINA, ROLAND GARROS 2024 OGGI

Mercoledì 5 giugno

Ore 11:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Machac (CZE)/Zhang (CHN) – Quarti doppio maschile

NP 14:15 Paolini (ITA) [12]-Rybakina (KAZ) [4] – Quarti donne – Diretta tv su Eurosport 1

Andreeva-Sabalenka [2] – Quarti donne

Ore 20:15 Zverev (GER) [4]-de Minaur (AUS) [11] – Quarti uomini, sessione serale

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport