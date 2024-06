Paolini-Kasatkina oggi in tv, WTA Eastbourne 2024: orario, programma, streaming

Continua il magico 2024 di Jasmine Paolini. Un anno finora fantastico per la tennista toscana, che continua a scrivere nuove pagine della sua carriera, come quest’ultima ad Eastbourne, dove giocherà la sua prima semifinale sull’erba. La toscana affronterà la russa Daria Kasatkina per andare a caccia di un posto nella terza finale della stagione dopo quella vinta a Dubai e quella persa al Roland Garros.

Paolini è stata bravissima nei quarti di finale contro un’avversaria ostica come la britannica Katie Boulter, vincitrice del torneo di Nottingham. La toscana ha fatto sua la partita, dominando il primo set con il punteggio di 6-1 e poi chiudendo la contesa nel secondo al tie-break.

La tennista russa, invece, ha messo fine al cammino di una ritrovata Emma Raducanu, battendo la britannica con un perentorio doppio 6-2. Si tratta della terza semifinale della stagione per Kasatkina, dopo quelle vinte sia a Charleston sia ad Abu Dhabi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jasmine Paolini-Daria Kasatkina, match valevole per le semifinali del WTA di Eastbourne. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis e su Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-KASATKINA WTA EASTBOURNE 2024

Venerdì 28 Luglio 2024 – Campo Centrale

Dalle ore 12.00

Secondo match: Jasmine Paolini – Daria Kasatkina

In precedenza: Fernandez-Keys

PROGRAMMA PAOLINI-KASATKINA WTA EASTBOURNE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport