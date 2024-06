Pallanuoto, inizia il raduno preolimpico: i 20 convocati dell’Italia

Il Settebello si prepara per le Olimpiadi. La selezione di Sandro Campagna è pronta per preparare la sua partecipazione ai prossimi Giochi, dove gli azzurri debutteranno contro gli Stati Uniti il prossimo 28 giugno.

Il selezionatore ha convocato venti giocatori per il raduno di Ostia del prossimo 14 giugno. Prima amichevole prevista per il 21 giugno contro la Francia a Roma durante il Settecolli, mentre il 26 giugno si giocherà contro la Romania a Firenze per i festeggiamenti dei 120 anni della Rari Nantes Florentia. Poi il trasferimento ad Alghero dal 4 al 6 luglio per la Sardinia Cup.

“In questo primo blocco di preparazione faremo qualche richiamo fisico perché dobbiamo rimettere in forma alcuni giocatori che non hanno avuto una perfetta condizione fisica nel finale del campionato – afferma Sandro Campagna ai canali federali – Dobbiamo valutare chi ha giocato tanto e quindi ha bisogno di un lavoro differenziato. Quindi sicuramente monitoreremo i ragazzi dal punto di vista fisico e poi, al tempo stesso, iniziamo a dare i nostri principi di gioco con i due common training e partite con la Francia e la Romania al termine di questa prima fase di preparazione. Dopodiché si andrà ad Alghero e lì ci sarà il primo torneo forte dove trarremo delle utili indicazioni“.

L’obiettivo rimane uno: “Ora ci concentreremo su questi primi 12-13 giorni dove dovremo lavorare bene soprattutto. Ci deve essere qualità in tutto, nel lavoro, nel riposo, nell’alimentazione, nella cura fisica e psichica. Presteremo attenzione ad ogni minimo particolare. Quindi sicuramente saranno tutti motivati perché è un’estate meravigliosa che tutti i giocatori vogliono vivere, l’estate che porta alle Olimpiadi“.

I CONVOCATI DI CAMPAGNA PER LA PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI

Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Francesco Cassia (Ortigia 1928), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros).