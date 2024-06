Orari Roland Garros 2024, ordine di gioco di oggi (5 giugno): programma, tv, streaming

Va avanti il Roland Garros e proseguono i quarti di finale: saranno tre i match in programma tra singolare maschile e singolare femminile. Non ci sarà il quarto match, quello previsto tra Novak Djokovic e Casper Ruud: il serbo si è ritirato prima del match per il problema accusato al ginocchio durante il match contro Cerundolo, lasciando spazio così al norvegese di approdare in semifinale.

L’altro quarto di finale vede opporsi Alexander Zverev e Alex de Minaur. L’australiano è cresciuto tantissimo su una superficie che non l’ha mai visto particolarmente protagonista negli anni passati e ha eliminato Daniil Medvedev con una prestazione maiuscola dopo aver perso il primo set. Il tedesco ha scampato i pericoli Griekspoor e Rune entrambi al quinto set: in particolare con l’olandese era sotto di due break nel set decisivo.

Per quanto riguarda i colori italiani, occhi puntati al femminile con Jasmine Paolini che si giocherà il suo primo quarto Slam contro Elena Rybakina. Una vittoria potrebbe regalare alla giocatrice toscana in un colpo solo la semifinale contro una tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka e la top 10 aritmetica al termine di questo torneo.

L’undicesima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (canali 210 Sky), oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale di Paolini-Rybakina e dei doppi di Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini.

ROLAND GARROS 2024, L’ORDINE DI GIOCO DEL 5 GIUGNO

Court Philippe-Chatrier

Dalle 11.00

Granollers/Zeballos [1] vs Machac/Zhang (quarti di finale doppio maschile)

Non prima delle 14.15

Paolini [12] vs Rybakina [4] (quarti di finale singolare femminile)

Andreeva vs Sabalenka [2] (quarti di finale singolare femminile)

Non prima delle 20.15

Zverev [4] vs de Minaur [11] (quarti di finale singolare maschile)

Court Suzanne-Lenglen

Dalle 11.00

Golovin/Bahrami vs Petkovic/Leconte (doppio misto leggende)

Dechy/Puig vs Pennetta/Schiavone (doppio femminile leggende)

Non prima delle 13.00

Gille/Vliegen [10] vs Bopanna/Ebden [2] (quarti di finale doppio maschile)

Non prima delle 14.30

Clement/Grosjean vs Chang/Santoro (doppio maschile leggende)

Non prima delle 16.00

P.Tsitsipas/S.Tsitsipas vs Guinard/Jacq (terzo turno doppio maschile)

Court Simonne-Mathieu

Dalle 11.00

Bolelli/Vavassori [11] vs Ram/Salisbury [3] (quarti di finale doppio maschile)

Gauff/Siniakova [5] vs Kato/Kichenok [16] (quarti di finale doppio femminile)

Hsieh/Zielinski [7] vs Krawczyk/Skupski [4] (semifinale doppio misto)

Andreeva/Zvonareva vs Kostyuk/Ruse (quarti di finale doppio femminile)

Court 14

Dalle 11.00

Dolehide/Krawczyk [8] vs Olmos/Panova (quarti di finale doppio femminile)

Non prima delle 12.00

Routliffe/Venus [6] vs Siegemund/Roger-Vasselin [2] (quarti di finale doppio misto)

Navarro/Shnaider vs Errani/Paolini [11] (quarti di finale doppio femminile)

Eikeri/Gonzalez vs Routliffe/Venus o Siegemund/Roger-Vasselin (semifinale doppio misto)

ROLAND GARROS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210 Sky)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini-Rybakina e i doppi di Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini)