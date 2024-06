Olimpiadi Parigi 2024, undici nuotatori cinesi presenti ai Giochi e coinvolti nel caso doping

Una situazione poco chiara. Nei giorni precedenti è stata annunciata la squadra cinese che prenderà parte alle gare di nuoto in piscina nei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un elenco di 31 atleti, di cui 18 donne e 13 uomini. Una lista che però comprende ben 11 effettivi coinvolti nello scandalo doping di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane.

Il riferimento è a quanto era stato riportato dal New York Times e dall’ARD (Germania), a proposito dei 23 nuotatori della compagine asiatica risultati positivi alla sostanza vietata trimetazidina (TMZ), in occasione di un raduno all’inizio dell’anno solare 2021, circa sette mesi prima dei Giochi di Tokyo.

Gli atleti in questione, che hanno poi partecipato alle Olimpiadi in Giappone, non sono stati sanzionati dalla CHINADA (Agenzia antidoping cinese) perché sarebbero state trovate tracce della sostanza incriminata nell’hotel in cui i nuotatori stavano soggiornando. La WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) ha poi confermato la decisione della CHINADA, non avendo basi per mettere in dubbio la spiegazione della contaminazione ambientale.

La ARD aveva reso noto l’elenco dei 23 nomi risultati positivi al test: Zhang Yufei, Wang Shun, Qin Haiyang, Wang Yichun, Yu Yiting, Yang Junxuan, Yan Zibei, Wang Jianjiahe, Xuwei Peng, Ge Chutong, Sun Jiajun, Yu Hexin, Fei Liwei, He Junyi, Chen Juner, Zhang Ziyang, Cheng Long, Wang Xueer, Lin Tao, Shen Jiahao, Wang Yutian, Wang Zhou e Zhang Ruixuan.

Coinvolti, quindi, i campioni olimpici Zhang Yufei e Wang Shun, nonché il detentore del record mondiale dei 200 rana Qin Haiyang e Yu Yiting, bronzo nei 200 misti agli ultimi Mondiali. Atleti che fanno parte del team ai nastri di partenza dell’appuntamento a Cinque Cerchi in Francia. Una vicenda che alimenta non poche perplessità per come la WADA abbia deciso di procedere e per i dubbi sollevati dall’USADA (Agenzia antidoping americana) su un eventuale insabbiamento.

CONVOCATI NUOTO CINA PARIGI 2024

DONNE (18): Zhang Yufei, Ye Shiwen, Li Bingjie, Yang Junxuan, Tang Qianting, Yu Yiting, Peng Xuwei, Wu Qingfeng, Liu Yaxin, Yang Chang, Wan Letian, Wang Xueer, Gao Weizhong, Chen Luying, Tang Muhan, Cheng Yujie, Ge Chutong e Kong Yaqi.

UOMINI (13): Wang Shun, Xu Jiayu, Qin Haiyang, Pan Zhanle, Dong Zhihao, Ji Xinjie, Wang Haoyu, Zhang Zhanshuo, Wang Changhao, Sun Jiajun, Fei Liwei, Chen Juner e Niu Guangsheng.