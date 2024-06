Olimpiadi Parigi 2024, svelati i primi atleti russi e bielorussi ammessi. L’elenco completo

L’intera preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata accompagnata da una sorta di telenovela parallela, incentrata sulla presenza o meno degli atleti russi e bielorussi, accolti poi dopo una lunga serie di riflessioni dal CIO a titolo individuale, in modalità neutrale e, soprattutto, solo se idonei ad una serie di richieste specifiche, tra cui la posizione contro l’attuale guerra in Ucraina e l’assenza di un legame con l’esercito del proprio Paese. Oggi, sabato 15 giugno, il Comitato Olimpico Internazionale ha diramato la prima lista dei partecipanti ammessi alla rassegna a Cinque Cerchi.

Al momento sono solo quattordici gli atleti russi che hanno ricevuto il benestare del CIO, mentre sono undici quelli bielorussi. Cinque gli sport in esame: ciclismo, ginnastica, sollevamento pesi, taekwondo e lotta. Nei prossimi giorni verrà stilata una lista ulteriore, non appena la Commissione nominata dal CIO potrà analizzare le varie posizioni dei profili in lizza. In alcuni sport, il numero di atleti idonei è inferiore al numero di posti guadagnati. In questi casi, i posti non utilizzati verranno riassegnati agli atleti di altre Nazioni in conformità con il sistema di qualificazione.

Per ciò che concerne il ciclismo su strada, saranno della partita i russi Tamara Dronova, Alena Ivanchenko ed Alexandr Vlasov. Per la ginnastica partirà alla volta della Francia solo la nativa di San Pietroburgo Anzhela Bladtceva, insieme ai bielorussi Ivan Litvinovich e Viyaleta Bardzilouskaya. Due invece le presenze nel sollevamento pesi solo per la Bielorussia: Siuzanna Valodzka e Yauheni Tsikhantsou.

Decisamente più nutrita la compagine della lotta: la Russia potrà contare su un contingente di dieci atleti, ovvero Nachin Mongush, Shamil Mamedov, Arslan Bagaev, Abdulla Kurbanov, Alan Ostaev, Magomed Murtazaliev, Natalya Malysheva, Veronika Chumikova, Alina Kasabieva ed Elizaveta Petliakova. Niente da fare invece per gli atleti del taekwondo, dove non è risultato idoneo alcun potenziale concorrente.

Riportiamo di seguito la lista dei primi atleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Parigi 2024

I PRIMI ATLETI RUSSI E BIELORUSSI AMMESSI AI GIOCHI

CICLISMO SU STRADA

3 quota places (1 Male / 2 Female) for AINs with a Russian passport

1 quota place (0 Male / 1 Female) for AINs with a Belarusian passport

Eligible and invited athletes with a Russian passport

Tamara DRONOVA (F)

Alena IVANCHENKO (F)

Alexandr VLASOV (M)

Eligible and invited athletes with a Belarusian passport

Hanna TSERAKH (F)

GINNASTICA, TRAMPOLINO ELASTICO

Gymnastics, Trampoline

1 quota place (0 Male / 1 Female) for AINs with a Russian passport

2 quota places (1 Male / 1 Female) for AINs with a Belarusian passport

Eligible and invited athletes with a Russian passport

Anzhela BLADTCEVA (F)

Eligible and invited athletes with a Belarusian passport

Ivan LITVINOVICH (M)

Viyaleta BARDZILOUSKAYA (F)

TAEKWONDO

4 quota places (2 Male / 2 Female) for AINs with a Russian passport

1 quota place (1 Male / 0 Female) for AINs with a Belarusian passport

No athlete has been declared eligible or invited

SOLLEVAMENTO PESI

No quota places for AINs with a Russian passport

4 quota places (3 Male / 1 Female) for AINs with a Belarusian passport

Eligible and invited athletes with a Belarusian passport

Siuzanna VALODZKA (F)

Yauheni TSIKHANTSOU (M)

LOTTA

16 quota places (11 Male / 5 Female) for AINs with a Russian passport

10 quota places (7 Male / 3 Female) for AINs with a Belarusian passport

Eligible and invited athletes with a Russian passport

Nachin MONGUSH (M)

Shamil MAMEDOV (M)

Arslan BAGAEV (M)

Abdulla KURBANOV (M)

Alan OSTAEV (M)

Magomed MURTAZALIEV (M)

Natalya MALYSHEVA (F)

Veronika CHUMIKOVA (F)

Alina KASABIEVA (F)

Elizaveta PETLIAKOVA (F)

Eligible and invited athletes with a Belarusian passport