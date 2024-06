Olimpiadi Parigi 2024: Italia nella cerimonia d’apertura sulla stessa imbarcazione d’Israele. Sorveglianza speciale

In vista della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terrà con delle imbarcazioni sulla Senna, il fiume che attraversa la capitale francese, arrivano notizie contrastati per l’Italia.

Secondo quanto appreso dall’ANSA infatti, nella sfilata fluviale che inaugurerà i Giochi la delegazione azzurra dovrebbe essere abbinata a quella di Israele che, per ragioni legate ai conflitti bellici, sarà la compagine più sorvegliata di tutto l’intero carrozzone olimpico, dal momento che potrebbe essere bersaglio di possibili attentati terroristici.

Sulla barca quindi potrebbe esserci un po’ più di tensione rispetto ai consueti momenti delle cerimonie di apertura delle passate edizioni dei Giochi Olimpici.

La squadra israeliana, inoltre, avrà forze dell’ordine territoriali e provenienti direttamente da Israele a sorvegliare su di lei e su tutti i suoi atleti e atlete con monitoraggio continuo: 24 ore su 24.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà il 26 luglio dalle ore 19.30: per la prima volta sarà fatta al di fuori di uno stadio olimpico, si svilupperà per 6 km e si concluderà in prossimità della zona del Trocadero.