Olimpiadi Parigi 2024, Charles Leclerc tedoforo nel passaggio a Montecarlo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 26 luglio prenderanno il via i Giochi della XXXIII Olimpiade. Dalla data indicata all’11 agosto Parigi sarà il centro di gravità permanente dello sport e tutti gli atleti sono in fibrillazione per essere pronti al grande evento a Cinque Cerchi.

Come è tradizione, la fiamma olimpica accesa in Grecia nella città di Olimpia sta affrontando un lungo percorso per arrivare al braciere della città degli Innamorati. Il cerimoniale per la capitale francese ha previsto l’accensione del fuoco olimpico lo scorso 16 aprile e tuttora la cosiddetta torcia sta affrontando un tragitto con varie tappe fino a portarla alla cerimonia d’Apertura (26 luglio).

Nelle vesti di tedofori si sono alternati personaggi di un certo spessore e tra loro quest’oggi ci sarà il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. Nel passaggio a Montecarlo, Charles sarà il primo a portare la torcia olimpica, nell’appuntamento previsto alle ore 14:15. Leclerc è il secondo alfiere di F1 nella storia a fare una cosa del genere, ricordando Lewis Hamilton che fu il primo nel 2012, in occasione dei Giochi di Londra.

Il racing driver del Principato passerà poi la fiaccola alla sciatrice Alexandra Coletti. Il testimone sarà poi ricevuto da Xiaoxin Yang (giocatrice di tennistavolo) e da Rudy Rinaldi, pilota di bob. Spetterà al Principe Alberto II e alla Principessa Charlene chiudere il tragitto a Monaco.