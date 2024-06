Nuoto, Michele Lamberti vola nei 50 dorso: record italiano eguagliato al Settecolli. 2° Ceccon

Ci si diverte non poco nella piscina del Foro Italico. Secondo giorno di Finali nell’edizione n.60 del Trofeo Settecolli di nuoto e nell’atto conclusivo dei 50 dorso uomini c’è stata occasione per lasciarsi andare alla velocità pura. Non c’erano pass olimpici in palio, ma solo la voglia di competere.

Lo hanno fatto alla grande Michele Lamberti e Thomas Ceccon, compagni di allenamento a Verona e bravi a pungolarsi a vicenda. Il figlio del grande Giorgio, che ieri ha ottenuto un crono molto probabilmente utile per la qualificazione a Cinque Cerchi nei 100 dorso, ha saputo elevare il proprio livello e toccare la piastra in 24.40, eguagliando il record italiano di Ceccon.

Una partenza devastante del classe 2000, a tenere poi la rimonta proprio di Thomas. Per il primatista del mondo delle due vasche di questo stile, un buon 24.55 in un momento in cui la condizione non può essere sfavillante e per questo ci può essere piena soddisfazione. A completare il quadro di questa Finale a Roma è stato il brasiliano Guilherme Basseto (24.86).