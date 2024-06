Nuoto, David Popovici un siluro nei 200 stile libero agli Europei di Belgrado! Milak convincente nei 200 farfalla

Andata in archivio la quinta giornata di semifinali e Finali degli Europei 2024 di nuoto in corsie a Belgrado (Serbia). Nello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic è terminato un day-5 con risultati interessati di una manifestazione che risente delle tante assenze, tra cui quelle dei nuotatori azzurri. L’Italnuoto sarà al via del Trofeo Settecolli (21-23 giugno), per andare a definire la squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

A proposito di Giochi, il signor David Popovici sta lasciando il segno. Dopo aver vinto l’oro nei 100 stile libero con la terza prestazione alltime a livello mondiale, il rumeno ha concesso il bis e ottenuto il successo nei 200 sl con un tempo spaziale: 1:43.13 (quinto crono al mondo di sempre su questa distanza e miglior tempo al mondo nelle quattro vasche nella stagione corrente).

Un incedere pazzesco quello del nativo di Bucarest: 50.08 ai 100 metri e una irreale quarta vasca da 26.34. Se questo è solo un assaggio di Olimpiadi, il primato del mondo di Paul Biedermann (1:42.00) potrebbe davvero tremare. Alle spalle dell’inafferrabile rumeno si sono classifica il lituano Danas Rapsys (1:45.65) e lo svizzero Niko Jankovic (1:46.32).

Nelle altre Finali si devono registrare i successi della belga Roos Vanotterdijk in 57.47 nei 100 delfino femminili, e della ceca Kristyna Horska nei 200 rana donne in 2:23.60. Pronostici rispettati nei 50 dorso uomini con l’affermazione del greco Apostolos Christou, a segno con il grande crono di 24.39, a precedere il polacco Masiuk (24.63) e l’altro ellenico Makrygiannis (24.74).

I 1500 stile libero donne sono stati territorio di conquista della magiara Vivien Jackl in 16:06.37 e sempre Ungheria a festeggiare nella Finale della 4×100 stile libero mixed con il tempo di 3:25.69. Argento per la Polonia (3:26.53) e bronzo per la Germania (3:27.01).

Parlando delle semifinali, la belga Vanotterdijk ha dato prova di eclettismo, visto il miglior tempo siglato nei 100 dorso donne di 1:00.42. Nei 50 rana maschili il turco Sakci è stato l’unico a infrangere la barriera dei 27″ (26.93) nel penultimo atto. I 50 stile libero donne hanno sorriso alla croata Pavalic in 24.67 e nei 200 delfino c’è stata la “ciccia”. L’asso ungherese Kristof Milak ha iniziato a far vedere cose interessanti e l’1:54.64 è qualcosa di più di una promessa per la Finale di domani. Infine, nei 200 misti donne, l’israeliana Anastasia Gorbenko ha ottenuto il miglior tempo di ingresso alla Finale dei 200 misti donne di 2:11.61.