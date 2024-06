Nuoto, David Popovici impressiona anche nelle batterie dei 200 sl a Belgrado. Christou padrone nei 50 dorso

Calato il sipario sulla quarta giornata di batterie degli Europei 2024 di nuoto in corsie a Belgrado (Serbia). Nello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic è terminato un day-4 con risultati interessati di una manifestazione che risente delle tante assenze, tra cui quelle dei nuotatori azzurri. L’Italnuoto sarà al via del Trofeo Settecolli (21-23 giugno), per andare a definire la squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

Chi ai Giochi sicuramente ci sarà è il rumeno David Popovici. Dopo aver strabiliato ieri nella Finale dei 100 stile libero con il fantastico tempo di 46.88, il classe 2004 nativo di Bucarest ha scaldato i motori nei 200 stile libero. Dopo un passaggio molto veloce ai 100 metri di 50.84, Popovici ha gestito e terminato in totale controllo la sua heat in 1:45.44, di gran lunga il miglior tempo. Alle sue spalle troviamo il serbo Velimir Stjepanovic (1:47.18) e il lituano Danas Rapsys (1:47.27).

Nei 100 delfino donne la polacca Paulina Peda ha toccato la piastra in 58.14 davanti al belga Roos Vanotterdijk (58.45) e alla greca Georgia Damasioti (58.54). Nelle heat dei 50 dorso uomini il greco Apostolos Christou l’ha fatta da padrone con il crono di 24.66, mentre nei 200 rana la ceca Kristyna Horska è stata la migliore in 2:27.45 a precedere le due danesi Thea Blomsterberg (2:28.08) e Clara Rybak-Andersen (2:28.31).

Nelle batterie dei 1500 stile libero femminili l’ungherese Mihalyvari Farkas ha siglato il best time di 16:21.92 e nelle batterie della 4×100 sl maschile la Serbia ha svettato in 3:13.47 davanti alla Croazia (3:15.13) e alla Romania (3:15.80), con Popovici che ha chiuso la sua ultima frazione lanciata in 46.66.