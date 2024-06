Nuoto artistico, Valentina Bisi conquista l’ultimo pass per la finale del solo libero a Belgrado

Subito una finale per la rimaneggiata Italia di Patrizia Giallombardo agli Europei di nuoto artistico di Belgrado. Si comincia con i preliminari del solo libero allo Sports and Recreational Center Milan Gale Muškatirović, con il movimento azzurro rappresentato dalla new entry Valentina Bisi.

Ragazza pesarese classe 2007 e portacolori dello Sport Village Banca, si è laureata campionessa italiana juniores a Riccione lo scorso marzo, mettendosi sulla mappa nazionale. E per questi Europei, un po’ troppo vicini alle Olimpiadi, il direttore tecnico Giallombardo ha deciso di affidarsi a lei concedendole la prima grande ribalta internazionale: è in questo modo che si costruisce la ‘corazza’ per poter essere competitivi in futuro.

E sulle prime la tattica non sembra pagare. Valentina forse paga un minimo di emozione e la sua prova viene caratterizzata da ben quattro basemark, chiudendo con il punteggio di 146.3604. Undicesima con tre esibizioni mancanti, ha dovuto dunque sperare nelle altre esibizioni: bastano i punteggi più bassi della finnica Sini Tuuli e della slovena Karin Pesrl, staccando il dodicesimo e ultimo pass per la finale.

Favorita d’obbligo l’austriaca Vasiliki Alexandri, che in questo preliminari è l’unica a superare i 250 punti in 251.7750. A poca distanza la tedesca Klara Bleyer in 247.9438, terza l’olandese Marloes Liselotte Steenbeek in 220.7084. Valentina Bisi partirà per prima, provando a godersi la prima finale continentale della sua giovane carriera.