Nuoto artistico: l’Italia è terza nel preliminare del programma libero a squadre agli Europei 2024

L’Italia chiude al terzo posto i preliminari del programma libero a squadre, segmento d’apertura della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di nuoto artistico, rassegna in fase di svolgimento a Belgrado. Una prova non di facile lettura quella delle azzurre, le quali si sono viste assegnare ben sei basemark da parte della giuria, suscitando così non poche perplessità nella reazione a caldo.

Alessia Macchi, Beatrice Andini, Beatrice Esegio, Carmen Rocchino, Giorgia Lucia Macino, Marta Murru, Sophie Tabbiani e Valentina Bisi hanno comunque ben figurato nel corso della prestazione, ottenendo punteggi sopra l’8.0 in due elementi del punteggio tecnico e in tutte e tre le voci dell’impressione artistica, raggiungendo lo score di 193.0709 (88.5709, 104.500). Si tratta del miglior risultato sul secondo punteggio del lotto.

Al secondo posto, con diciassette lunghezze di vantaggio sulle nostre ragazze, si sono poi accomodate le atlete della Gran Bretagna, abili ad attestarsi sopra quota 210.0686 (106.8186, 103.2500). In testa si è piazzata invece la Grecia, facendo perno soprattutto su un comparto tecnico d’alto profilo che l’ha portata a guadagnare 216.7375 punti totali (120.5875, 96.1500).

Più staccata l’ultima forza in campo, la Turchia, team che non è andato oltre i 157.1458 (69.4458, 87.700). Il libero si svolgerà alle 16:30 di venerdì 14 giugno.