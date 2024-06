Nuoto artistico, la pioggia si abbatte su Belgrado, interrotti i preliminari del duo libero. Italia terza provvisoria

Il maltempo non lascia stare nemmeno gli Europei di nuoto artistico. La prima gara della seconda giornata della rassegna continentale di scena a Belgrado, i preliminari del duo libero, è stata interrotta a causa della pioggia che si è improvvisamente abbattuta sullo Sports Centre Milan Gale Muskatirovic.

Gara interrotta quando mancavano soltanto due coppie, Bulgaria e Gran Bretagna, per chiudere il giro preliminare, che decreterà l’ordine di discesa in acqua nella finale per le medaglie. Le azzurre Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice sono sicure di chiudere nella prima metà di classifica: il loro punteggio di 217.7876 garantisce loro al momento la terza piazza provvisoria.

Non male per due ragazze del 2007 che si stanno affacciando ai loro primi appuntamenti internazionali, tenendo anche conto dell’assenza di base mark nella loro prova. Primo posto provvisorio alle gemelle olandesi Bregje e Noortje de Brouwer, straprime in 259.0126, seconde le israeliane Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee in 238.0645.

Non è ancora chiaro quando riprenderà la gara. Al momento la pioggia diventa sempre più intensa a Belgrado, con le atlete dunque negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni metereologiche.