Nuoto artistico, Italia quarta nel preliminare del duo libero femminile, tanta attesa causa pioggia

Una mattinata più lunga del previsto, quella degli Europei di nuoto artistico di Belgrado. La gara preliminare del due libero femminile è stata interrotta a lungo a causa del maltempo abbattutosi sulla cittadina serba, che ha tenuto fermo l’agonismo dalle 11.35 fino alle 13.00.

Un’interruzione che non ha inficiato sulla coppia azzurra, quella composta dalle giovanissime Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice. Una prova senza troppe sbavature per loro, che non ha ricevuto base mark sulla propria esibizione, confermando così la difficoltà di 41.2250, ma incappando in 7,40 punti di penalizzazione per la sincronia. Il loro punteggio di 217.7876 le vale il quarto posto assoluto .

In testa l’Olanda con le gemelle Bregje e Noortje de Brouwer, che hanno chiuso con un punteggio di 259.0126, avanti alla Gran Bretagna, che non ha pagato la lunghissima attesa con Kate Shortman ed Isabelle Thorpe con il punteggio di 253.9750. Terza invece Israele, 238.0645 con Shelly Bobritsky e Ariel Nassee.

Azzurre dunque lontanucce dal podio, una ventina di punti. Ma sono dietro a tre coppie che sono regolarmente in gara nelle competizioni continentali. E chissà che non arrivi lo scherzetto nel finale.