Nuoto artistico, Pelati e Rizea argento agli Europei nel duo misto tecnico

Un’altra volta per un solo punticino. Dal duo misto singolo al duo misto tecnico cambia poco: l’Italia rimane vicinissima alla Spagna e si mette al collo un argento nella penultima gara degli Europei di nuoto artistico di scena allo Sports Centre Milan Gale Muskatirovic di Belgrado.

Un’ottima prova quella di Filippo Pelati, che si conferma la costante del misto: con Flaminia Vernice due giorni fa, con Sarah Maria Rizea quest’oggi, brava anch’essa a sobbarcarsi il ‘doppio impegno’ come fatto dalla collega. Una prova pulita e senza fronzoli, andando più sulla pulizia tecnica che sulla difficoltà.

Il coefficiente di difficoltà è di 30.400: Filippo e Sarah Maria riescono a confermarlo e a chiudere la propria prova in 217.1633, non sopravanzando Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna per poco più di un punto e mezzo.

Gli iberici, infatti, scesi in acqua nelle prime fasi di gara, riescono ad andare oltre al base mark ricevuto nell’acro-pair iniziale, ottenendo un punteggio di 218.7658. Gran Bretagna invece terza con Beatrice Crass e Ranjuo Tomblin in 202.9817. Arriva comunque l’ulteriore conferma che l’Italia del nuoto artistico è pimpante.