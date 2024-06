NBA, è morto Jerry West. Il “logo” se ne va a 86 anni dopo una vita da vera leggenda del basket

Il “logo” se n’è andato. Jerry West, leggenda della NBA, si è spento oggi all’età di 86 anni. Una colonna del basket americano che ha vissuto la palla a spicchi sotto forma di fuoriclasse come giocatore (sia al college, sia nella Lega più famosa del mondo) e, dopo una parentesi da allenatore, da direttore generale, raccogliendo titoli e trofei davvero a non finire.

Nato a Chelyan, West Virginia, il 28 maggio 1938, Jerome Alan West sin dalla high school (ad East Bank) ha messo in mostra il suo incredibile talento. 191 centimetri per 82 chilli, il playmaker della West Virginia University è stato scelto come seconda scelta assoluta del Draft 1960 dai Minneapolis Lakers, iniziando a legare il suo nome alla franchigia giallo-viola che si trasferirà poi a Los Angeles.

Il suo palmares è stellare. Oltre all’oro olimpico di Roma 1960, nella NBA ha vinto il titolo del 1972 (per sua sfortunata è stato coevo dei formidabili Boston Celtics di Bill Russell, morto il 31 luglio 2022) è stato chiamato ben 14 volte all’All Star Game e selezionato ben 10 volte nell’All-NBA team. Re degli assist nel 1972, re dei punti del 1970, vanta anche un record particolare. È l’unico giocatore nella storia ad aver vinto il titolo di MVP delle finali nonostante fosse schierato nella formazione perdente. Accadde nel 1969 proprio contro i soliti Boston Celtics.

Dopo essersi ritirato da giocatore (25.192 punti, 5.366 assist, 6.238 assist, medie di 27.0, 5.8 e 6.7) Jerry West ha dato il via alla sua carriera da dirigente con i Los Angeles Lakers (celebre il suo “scippo” di Kobe Bryant agli Charlotte Hornets la notte del Draft 1996), passando poi ai Golden State Warriors e infine ai Los Angeles Clippers. Dalle sue idee sono nate squadre iconiche come i Lakers di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, fino ai Warriors di Steph Curry.

In totale ha conquistato ben 8 titoli, mentre nel ruolo di allenatore ha chiuso la sua breve esperienza sulla panchina dei giallo-viola con 145 vittorie e 101 sconfitte. La leggenda della NBA (che utilizza la sua silhouette nel proprio logo) si è spento nella giornata odierna a Los Angeles all’età di 86 anni, come hanno comunicato i Los Angeles Clippers. La sua “legacy” sarà davvero impossibile da pareggiare, a 360°.