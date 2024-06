NASCAR, si torna subito in azione a Loudon

Torna protagonista, leggermente in anticipo rispetto agli ultimi anni, il New Hampshire Motor Speedway. Il particolare catino di Loudon accoglie questo week-end un nuovo capitolo della NASCAR Cup Series, il 18mo dei ventisei round che compongono la regular season 2023.

Kyle Busch (2006, 2015), Denny Hamlin (2007, 2017), Kevin Harvick ( 2018, 2019), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022), Aric Armirola (2021) e Joey Logano (2009) vantano almeno un sigillo nel singolare impianto soprannominato ‘Magic Mile’.

Come ipotizzabile dal nome, la metratura del circuito è di un miglio, mentre le quattro curve hanno una pendenza molto esigua. Le pieghe in questione hanno infatti un banking che oscilla dai 2 ai 7 gradi, una caratteristica unica in tutto il calendario della NASCAR. Da un paio di anni a questa parte si svolge una sola prova in quel di Loudon, precedentemente il catino in questione era presente anche nei Playoffs. Resta intatta, invece, la tradizione legata che viene replicata dopo l’arrivo, il vincitore riceve infatti un’aragosta viva oltre alla singola coppa.