NASCAR, l’estate della Cup Series inizia da Sonoma

Per una settimana la NASCAR Cup Series lascia gli ovali per tornare a ‘girare a destra’. Questo week-end sarà infatti la volta del tradizionale appuntamento di Sonoma, road course californiano che è indubbiamente uno dei più impegnativi dell’intero calendario.

La metà stagione si avvicina, tutto può succedere in un impianto che ha una metratura di 1.990 miles (3.203 km), intervallati da 12 interessanti curve. Come accaduto negli ultimi anni si continuerà ad utilizzare la versione ‘The Chute’ del circuito statunitense, un disegno che di fatto omette il ‘Carousel’. Il segmento in questione è stato utilizzato nell’era moderna della NASCAR Cup Series nel 2019 e nel 2021.

Jeff Gordon, cinque volte a segno (1998, 1999, 2000, 2004, 2006) tra i saliscendi californiani, detiene il record di affermazioni in quel di Sonoma, pista che ha visto imporsi almeno una volta anche Martin Truex Jr (2013, 2018, 2019), Kyle Busch (2008, 2015), il messicano Daniel Suarez (2022) e Kyle Larson (2021).

Attenzione alla vigilia del fine settimana a Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9) ed il neozelandese Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #91). Il primo, georgiano che ha una nota esperienza nei road course, potrebbe vincere anche la Toyota/Save Mart 350 dopo diversi tentativi falliti, mentre il secondo sarà al via per la prima volta nella particolare location statunitense nota per il vino e non solo. La stella del Supercars Championship è attesa ad una nuova sfida, SVG non mancherà sicuramente all’appello.