NASCAR Cup Series, Cindric ringrazia Blaney e vince a St. Louis

Austin Cindric vince a St. Louis nella NASCAR Cup Series dopo un clamoroso ultimo giro. Il #2 di Penske ottiene la seconda affermazione in carriera beffando pochi attimi prima del traguardo la vettura gemella #12 di Ryan Blaney, senza carburante ad un passo dalla vittoria.

La sfida al World Wide Technology Raceway si è infiammata dopo le prime due Stage, controllate dalla Toyota Camry #20 del Joe Gibbs Racing di Christopher Bell #20. Il vincitore della Coca-Cola 600 di settimana scorsa ha provato a controllare la scena del finale, ma ha dovuto fronteggiare il ritorno da parte delle Ford Mustang del Team Penske.

Il campione in carica Ryan Blaney #12 ha intaccato a più riprese la leadership di Bell, l’assenza di bandiere gialle negli ultimi chilometri d’azione ha visto diventare sempre più determinante la strategia. Il #12 del team del ‘Capitano’ si è reso protagonista di una magnifica lotta per il primato contro Bell a meno di 50 giri dalla fine, il #20 dello schieramento ha tentato in ogni modo di sorprendere il rivale di Ford Performance.

Blaney ha primeggiato su Bell ed ha allungato verso il successo nello Stato dell’Illinois, il 30enne ha dovuto però arrendersi proprio dopo aver iniziato l’ultimo giro. La Ford Mustang in vetta alla competizione ha rallentato vistosamente, Austin Cindric #2 non ha perso l’occasione per salire in cattedra e condurre le danze fino al traguardo.

L’ex vincitore della Daytona 500 ha quindi ottenuto la prima gioia del 2024 per il team Penske, équipe che dopo i trionfi in NTT IndyCar Series e nelle ruote coperte (FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship) non aveva ancora festeggiato in NASCAR. Il #2 ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) e Brand Keselowski (RFK Racing Ford #6), rispettivamente secondo e terzo davanti a Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) e Joey Logano (Penske #22). Solamente 7mo Bell, letteralmente precipitato nelle ultime tornate dopo aver tentato in ogni modo di impensierire Blaney.

Prossimo round tra una settimana tra i saliscendi di Sonoma in California, un nuovo road course da non perdere.

CLASSIFICA NASCAR WWT RACEWAY AT GATEWAY

1 2 RUN Austin Cindric Frd 240 34.643 129.896 33.552 134.12 3

2 11 RUN Denny Hamlin Tyt 240 3.844 3.844 34.552 130.238 33.662 133.682 5

3 6 RUN Brad Keselowski Frd 240 4.286 0.442 34.482 130.503 33.720 133.452 7

4 45 RUN Tyler Reddick Tyt 240 6.418 2.132 34.599 130.062 33.712 133.484 5

5 22 RUN Joey Logano Frd 240 10.332 3.914 34.647 129.881 33.652 133.722 4

6 3 RUN Austin Dillon Chv 240 11.021 0.689 34.568 130.178 33.838 132.987 5

7 20 RUN Christopher Bell Tyt 240 13.034 2.013 35.326 127.385 33.683 133.599 5

8 77 RUN Carson Hocevar Chv 240 13.392 0.358 34.875 129.032 33.834 133.002 5

9 51 RUN Justin Haley Frd 240 13.668 0.276 35.130 128.096 33.827 133.03 6

10 5 RUN Kyle Larson Chv 240 13.746 0.078 34.888 128.984 34.019 132.279 5

11 54 RUN Ty Gibbs Tyt 240 13.816 0.070 34.698 129.69 33.819 133.061 5

12 1 RUN Ross Chastain Chv 240 14.054 0.238 34.834 129.184 33.905 132.724 5

13 9 RUN Chase Elliott Chv 240 15.488 1.434 34.700 129.683 34.004 132.337 5

14 17 RUN Chris Buescher Frd 240 16.857 1.369 34.383 130.879 33.727 133.424 6

15 24 RUN William Byron Chv 240 17.167 0.310 34.627 129.956 33.984 132.415 5

16 38 RUN Todd Gilliland Frd 240 24.943 7.776 34.636 129.923 34.053 132.147 5

17 14 RUN Chase Briscoe Frd 240 25.168 0.225 35.064 128.337 33.879 132.826 5

18 31 RUN Daniel Hemric Chv 240 26.631 1.463 34.884 128.999 34.032 132.228 6

19 71 RUN Zane Smith Chv 240 30.557 3.926 34.541 130.28 34.006 132.33 5

20 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 240 31.538 0.981 34.653 129.859 33.884 132.806 6