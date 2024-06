Mountain bike: la Coppa del Mondo si sposta in Italia in Val di Sole. Ultimi dubbi per il Bel Paese verso le Olimpiadi

Quarta tappa per l’UCI Mountain Bike World Series per quanto riguarda la disciplina olimpica del cross country, la seconda in Europa: ci si sposta dalla Repubblica Ceca all’Italia per il consueto appuntamento in Val di Sole. In programma oggi lo short track e poi domenica 16 giugno le prove classiche.

Appuntamento importante in chiave azzurra per risolvere gli ultimi dubbi in chiave olimpica, come annunciato dal commissario tecnico Mirko Celestino. Scelta da fare soprattutto tra gli uomini: due pass a Cinque Cerchi a disposizione, il primo spetta di diritto a Simone Avondetto, che può sfoggiare la sua maglia di campione d’Europa, mentre il secondo andranno a giocarselo Luca Braidot e Juri Zanotti.

Discorso simile anche tra le donne dove sono tre le azzurre per due posti: Martina Berta l’anno scorso conquistò una clamorosa seconda piazza davanti al pubblico di casa, ma in questa stagione si è espressa sotto il suo livello, mentre sono salite Chiara Teocchi e Greta Seiwald.

Il commento di Celestino: “I ragazzi sono carichi e motivati a far vedere di che pasta sono fatti davanti ai loro tifosi. Non tutti hanno mostrato tutto il loro valore in questo inizio di stagione ma è comprensibile in un anno particolare come questo. Chiaramente ora questo momento è arrivato: Val di Sole è l’evento italiano più importante e mi aspetto tanto dai miei ragazzi”.