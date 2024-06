MotoGP, Pernat sul futuro di Enea Bastianini: “Nel 2025 andrà su una KTM ufficiale”

Dopo una lunga fase di stallo, la decisione Ducati sul prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team ufficiale ha scatenato un effetto domino di mercato destinato a stravolgere la griglia per quanto riguarda i top rider in vista del Mondiale MotoGP 2025. Ancora manca l’ufficialità, ma a quanto pare la casa di Borgo Panigale avrebbe optato per la promozione di Marc Marquez in rosso al fianco di Pecco.

Una scelta pesantissima soprattutto per il leader del campionato Jorge Martin, attualmente in Ducati Pramac, che ha virato immediatamente su Aprilia con un’operazione lampo ufficializzata nella giornata di ieri. La reazione a catena ha coinvolto anche Enea Bastianini, non confermato all’interno del team factory Ducati e ormai proiettato verso la KTM.

Carlo Pernat, manager del pilota romagnolo, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Radio 1 Rai ‘Zona Cesarini‘ anticipando di fatto il suo futuro: “Enea Bastianini il prossimo anno andrà su una KTM ufficiale, così il risiko dei piloti di alto livello è completato“. L’azzurro guiderà dunque una delle RC16 di Tech3, uguali a quelle del team factory che verranno utilizzate da Pedro Acosta e Brad Binder.