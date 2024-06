MotoGP, orari warm-up e gara GP Olanda 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo aver assistito ad un intenso sabato di gare e qualifiche è già tempo di pensare a quello che vivremo domani, ovvero la domenica del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024.

Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto” ci attende una giornata davvero ricchissima e importante. Si inizierà alle ore 09.40 con il warm-up della classe regina. Team e piloti, come al solito, avranno a disposizione 10 minuti di tempo per lavorare sulle rispettive moto e, soprattutto, decidere quali gomme usare in vista della gara.

Si passerà poi alle ore 11.00 con il via della gara della classe più leggera. La Moto3 aprirà le danze, mentre alle ore 12.15 toccherà poi alla Moto2. La MotoGP, infine, prenderà il via alle ore 14.00 con il suo consueto spettacolo. Francesco “Pecco” Bagnaia lancia di nuovo la sfida a Jorge Martin e Marc Marquez. Chi la spunterà?

Di seguito il calendario completo con orari e programma e dove vedere in tv e streaming, oltre agli orari in chiaro del Gran Premio d’Olanda ad Assen, ottava tappa del Motomondiale 2024. Si potrà seguire tutte le sessioni tramite la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GP OLANDA 2024

Domenica 30 giugno

9:40-9:50 MotoGP warm-Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

PROGRAMMA GP OLANDA 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201), TV8 in chiaro (8 dgt e 125 Sky)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it

Diretta testuale: OA Sport