MotoGP, Marco Bezzecchi e il rischio di un lungo calvario: altro venerdì da incubo, dal 2025 sarà Aprilia

Continua un 2024 da calvario per Marco Bezzecchi: dopo una stagione 2023 che l’aveva consacrato nei piani alti della MotoGP, l’annata successiva si sta trasformando in un incubo per il pilota della Pertamina VR46. Oggi un’altra pre-qualifica conclusa fuori dalla top 10, tante gare decisamente anonime e irriconoscibili per un centauro che sembrava in rampa di lancio.

Bezzecchi che aveva dichiarato ieri di sperare in una rinascita nel Gran Premio d’Olanda ad Assen, che spesso gli era stato particolarmente amico in passato, compreso nella passata stagione. Finora questa svolta non è arrivata e sembra anche più in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, oggi più indietro di lui, ma in stagione decisamente più vivo e protagonista.

L’anno prossimo il Bez passerà per la prima volta in un Team Factory, in Aprilia e cercherà di svoltare dopo queste stagioni complicate. Le sue dichiarazioni sono state positive per il passaggio dell’anno prossimo, ma il prosieguo di 2024 rischia di diventare ancora più difficile proprio per questa decisione: quanto la Ducati continuerà a investire su di lui sapendo che è già separato in casa?