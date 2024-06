MotoGP, Marc Marquez sulla penalità: “Ho avuto problemi di pressione per tutta la gara, fatale il contatto con Bastianini”

Marc Marquez è incappato in una penalità per pressione irregolare dei pneumatici (minore a quella consentita) per appena 0.001 e per un giro: lo spagnolo è stato così penalizzato di 16 secondi nell’ordine d’arrivo ed è stato retrocesso dalla quarta alla decima posizione, perdendo quindi ulteriori punti in classifica piloti e distanziandosi dalla coppia Bagnaia-Martin.

Queste le sue dichiarazioni dopo questa sentenza ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho infranto la regola della pressione per un giro e 0.001. È un peccato ma il limite era quello e siamo stati fuori per un giro. La gara è stata molto strana, all’inizio sono andato così e così, volevo prendere il feeling ma vedevo che la pressione delle gomme non arrivava mai al punto giusto. Ho lasciato passare Di Giannantonio, ho fatto tutta la gara dietro di lui per controllare la pressione davanti e a un certo punto ho visto che era più o meno sotto controllo“.

“Poi però c’è stato il contatto con Enea e non so come abbia reagito la gomma. È calata un po’ la temperatura, ho avuto uno o due giri per riprendere la temperatura di prima che era molto al limite. Mi è mancato un giro, non ci possiamo fare niente. Un weekend un po’ strano, ma l’importante è che la velocità c’era”.