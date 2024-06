MotoGP, Marc Marquez: “Felicissimo di entrare nel team ufficiale Ducati. Mi seguirà una sola persona”

Si è appena conclusa la prima conferenza stampa ufficiale dopo la rivoluzione di mercato delle ultime settimane, alla vigilia del weekend di Assen valevole come Gran Premio d’Olanda 2024 di MotoGP. Osservato speciale Marc Marquez, che diventerà nella prossima stagione il nuovo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team factory Ducati.

“Sono veramente felicissimo e ringrazio la Ducati per avermi scelto come pilota ufficiale, soprattutto perché un anno fa qui ero vicinissimo a dire che la mia carriera era finita. Fortunatamente c’è stata la pausa e ho ricaricato le batterie, poi ho preso una decisione e sono andato in Gresini“, esordisce in conferenza stampa l’otto volte campione iridato.

“Mi sono trovato da subito bene ed è stata la situazione perfetta per ritrovarmi come pilota dopo essermi un po’ perso. Sono stato uno dei competitor per la moto ufficiale, c’è stata una grande pressione e io ho cercato di dare sempre il 100%. Poi dopo il Mugello mi hanno comunicato la decisione e sono stato felicissimo“, prosegue il fenomeno di Cervera.

“Da Le Mans a Barcellona, fino al Mugello, avevamo le stesse decisioni. Nel weekend italiano stavano prendendo una decisione, io sono stato molto chiaro e onesto su quello che volevo per il mio futuro. Entrerò nel team ufficiale e sono molto contento, farò del mio meglio. Arrivo nel miglior team e sulla miglior moto della griglia, so che lo staff Ducati mi darà gli uomini migliori per dare il meglio e aiutarmi a sfruttare questa opportunità. Mi seguirà solo una persona, che è con me dai tempi di Honda“, aggiunge MM93.