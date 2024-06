MotoGP, Jorge Martin: “Siamo migliorati rispetto alla mattina, ma ancora non ho feeling perfetto”

Jorge Martin un po’ a sorpresa conquista la pole position nel Gran Premio d’Italia al Mugello: è la sedicesima pole in carriera in top class per lo spagnolo del Team Pramac che ha anticipato Francesco Bagnaia per appena 43 centesimi con il record della pista. Una reazione dopo alcune difficoltà avute tra le pre-qualifiche di ieri e le prove libere di questa mattina.

Queste le impressioni di Martinator al parco chiuso, intervistato da Sky Sport: “Siamo ancora un po’ lontani dal feeling che mi piacerebbe avere specie con la gomma davanti, domani non sarà una gara di gestone ma d’attacco. Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto passi da gigante, ma ancora si può migliorare e non siamo al 100%. Lo step dalla mattina comunque è stato notevole“.

Sul lavoro svolto questa mattina: “Quelli più forti lavorano con la gomma più usata nei turni di prove libere, forse con la gomma media mi troverò meglio per domani. I problemi comunque sono con la gomma davanti, non con la gomma dietro. La moto? La moto è la stessa di sempre, la conosco benissimo, ma su questa pista non abbiamo un feeling perfetto e manca ancora qualcosa. Speriamo di crescere ancora e di sentirci ancora meglio per il passo gara”.