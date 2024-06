MotoGP, Francesco Bagnaia: “Si torna a fare sul serio ad Assen, su una delle mie piste preferite”

Si torna a fare sul serio. Il Circus del Motomondiale riprende il suo incedere ad Assen (Paesi Bassi), in una grande Classica. Nella Cattedrale del Motociclismo, sarà interessante capire come si evolverà il fine-settimana. Francesco Bagnaia ha grandi ambizioni su una pista da sempre gradita, citando le affermazioni nel 2022 e nel 2023 e il secondo posto nella Sprint dell’anno passato.

Pecco viene anche dal successo negli ultimi GP disputati a Barcellona e in Italia. L’obiettivo è accorciare ulteriormente le distanze dall’attuale leader del campionato, Jorge Martin, vale a dire 18 lunghezze. “Dopo il Mugello è stato bello avere tre settimane di pausa per recuperare. Ho riposato un po’, ma ho soprattutto continuato ad allenarmi, girando in pista anche con la mia Panigale V4S e poi partecipando a un evento Monster Energy a Silverstone insieme ad altri piloti. Ora però si torna a fare sul serio e sono contento di riprendere la stagione da Assen, una delle mie piste preferite che ho anche tatuato sul braccio“, ha dichiarato Bagnaia (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Negli ultimi GP siamo riusciti a lavorare bene e il mio feeling con la Desmosedici è stato ottimo; arrivo da due vittorie consecutive, tre se contiamo anche la Sprint del Mugello, perciò, sicuramente ci sono i presupposti per continuare a fare bene. Speriamo il meteo sia buono e ci permetta di lavorare con costanza fin dal primo turno del venerdì ma, in ogni caso, sono pronto ad affrontare il fine settimana con qualsiasi condizione“, ha aggiunto il centauro della Ducati.

Non resta che godersi lo spettacolo sul layout olandese, in considerazione anche di quello che farà Marc Marquez, terzo nella classifica mondiale a -35.