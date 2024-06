MotoGP, Francesco Bagnaia può entrare nel mito. Vincere domenica ad Assen significherebbe affiancarsi ai mostri sacri

Domenica 30 giugno, Francesco Bagnaia avrà un’opportunità forse più unica che rara. Pecco andrà alla caccia della terza vittoria di fila ad Assen, un’impresa compiuta da pochi eletti nella storia del Motomondiale. Imporsi tre volte consecutive nella “Cattedrale della Velocità” significherebbe, difatti, affiancare il proprio nome a quello di quattro mostri sacri del Motomondiale.

Il primo a centrare il three-peat è stato Geoff Duke, tra il 1953 e il 1955. Magari il suo nome non dirà granché a chi ignora la storia del motociclismo, però chi la conosce bene sa cosa rappresenta il britannico. Un pioniere dal punto di vista dell’equipaggiamento e un pilota dotato di un talento cristallino, come testimoniato dai sei successi nel Tourist Trophy dell’Isola di Man – quando la pericolosissima gara era frequentata da tutti i migliori del mondo – nonché dalla conquista del Mondiale 500cc con due marchi differenti (Norton e Gilera).

Dopodiché, ad Assen si sono viste sequenze vincenti solo per mano di John Surtees (quattro affermazioni consecutive dal 1956 al 1959), Giacomo Agostini (cinquina dal 1968 al 1972) e Mick Doohan (a sua volta impostosi per cinque anni consequenziali, dal 1994 al 1998). Tre centauri che non hanno bisogno di presentazioni, essendo unanimemente tra i più grandi di ogni tempo.

Ebbene, fra pochi giorni Francesco Bagnaia, trionfatore nel Circuit van Drenthe nel 2022 e 2023, potrebbe affiancarsi al citato quartetto. Già essere riuscito a inanellare due successi va considerato un traguardo notevole (l’ultimo, prima di lui, era stato Valentino Rossi nel 2004 e 2005). Allungare di un’unità il filotto sarebbe un conseguimento di prestigio assoluto per il ventisettenne piemontese, la cui dimensione nell’ambito del motociclismo globale sta crescendo sempre più.